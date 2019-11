Serie D: il Troina insegue il Palermo, il Biancavilla scende al terzo posto

Continua il record di vittorie del Palermo che superando 6-0 il Corigliano al "Barbera" davanti a 15.323 spettatori, centra il decimo successo stagionale su altrettante partite giocate e viaggia a punteggio pieno in testa al girone I di serie D. A inseguire il Palermo a -9 dai rosanero è il Troina che in casa supera 1-0 il Roccella, grazie a un calcio di rigore trasformato da Sabato al 17' della ripresa.

Un punto più giù appaiate al terzo posto ci sono Acireale e Biancavilla: i granata superano 2-1 la Cittanovese con i gol di Savanarola (7'pt) e Rizzo (38' pt); per gli ospiti a segno Mazzone (17' st); il Biancavilla torna con un ottimo pari a reti bianche dal big match del "Giraud" di Torre Annunziata contro il Savoia, prossimo avversario dei rosanero al Barbera.

Battuta d’arresto per il Licata battuto 3-1 a Giugliano: per i padroni di casa gol di Caso Naturale (44' pt), De Vena (4' st), Capone (18' st); per i gialloblu gol della bandiera di Convitto (46' st). Il Marina di Ragusa torna con un pari dalla trasferta di Castrovillari: vantaggio siciliano con Mistretta al 18' e pareggio di Puntatore per i locali al 29'. Non si è disputata a causa del maltempo San Tommaso-Marsala.

Il derby di Messina ha un vincitore netto che è l'FC vittoriosa 3-0 sull'ACR con conseguente aggancio in classifica: a segno nella ripresa Dambros al 13' e doppietta di Carbonaro al 15' e 27'.

