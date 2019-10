Esordio positivo dell’Italia del ct Carmine Nunziata impegnata nei Mondiali Under 17. Tongya e compagni, oggi in completa tenuta verde, hanno battuto per 5-0 le Isole Salomone in una partita giocata a Brasilia. Queste le reti: nel pt 24' e 34' Gnonto, 29' Cudrig; nel st 30' Tongya, 36' Capone. Prossimo impegno dell’Italia, giovedì contro il Messico, sempre al Bezerrao di Brasilia.

