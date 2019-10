All'Inter non riesce il sorpasso, pari contro il Parma

L’Inter non riesce ad imporsi sul Parma e non approfitta del passo falso della Juve a Lecce, che le avrebbe permesso di riprendersi la vetta della classifica.

A San Siro finisce 2-2: sblocca Candreva, i ducali la ribaltano con Karamoh e Gervinho, poi Lukaku pareggia con un punto interrogativo sulla posizione di Candreva (parsa irregolare nonostante le linee tirate dal Var in grafica). La squadra di Conte perde comunque una ghiotta opportunità e rimane seconda in classifica. Punto d’oro invece per la formazione di D’Aversa.

