Il Catania ne prende 5 dalla Vibonese, sconfitta per la Sicula Leonzio

Tracollo incredibile ed inaspettato del Catania, demolito per 5-0 dalla Vibonese. Una sconfitta che certifica una volta per tutte la crisi degli etnei, che come ogni anno sono partiti per la promozione in serie B ma le difficoltà sono sempre maggiori. Per ora il tecnico Camplone ha allontanato l'ipotesi dimissioni, vediamo cosa ne pensa Lo Monaco.

Tennistico 6-1 della Viterbese sul fanalino di coda Rende, mentre sorride il Rieti che raccoglie la prima vittoria in campionato (2-1 alla Sicula Leonzio). Pari a reti inviolate in Picerno-Virtus Francavilla e Cavese-Casertana, Teramo batte Paganese 2-1.

Decimo turno all’insegna dell’equilibrio nei tre gironi di Serie C con le classifiche ridisegnate e con tante squadre racchiuse in pochi punti. Non sbaglia il sorprendente Potenza, a segno anche in trasferta sul campo del Catanzaro piegato per 2-0 dalle reti di Ferri Marini e Ricci. Tengono il passo però le inseguitrici: la Reggina espugna il campo del Monopoli con i due penalty trasformati da Bellomo e Corazza nel 2-1 finale, tre punti importanti anche per la Ternana corsara a Bisceglie per 1-0 che si rimette in moto dopo la sconfitta contro il Bari, fermato a sua volta sul 2-2 dall’Avellino.

