Serie C, ko del Catania e della Sicula Leonzio

Sconfitta per le due squadre siciliane impegnate in serie C: perdono, nel raggruppamento C, sia il Catania che la Sicila Leonzio. Vincono la Ternana e il Potenza, rispettivamente ai danni di Catania e Viterbese mentre ha la Reggina viene fermata sull'1-1 in trasferta dalla Paganese.

In Umbria, la Ternana ha messo al tappeto il Catania, vincendo per 3-2. La squadra rossoverde è balzata a quota 19, tallonata però sempre a due lunghezze di distanza dal Potenza, vincitore in casa (per 3-0) sulla Viterbese. La Reggina, pareggiando, è stata raggiunta (a 16 punti) dal Catanzaro (che ha battuto 3-1 la Virtus Francavilla) e dal Monopoli (che ha espugnato il campo della Sicula Leonzio per 2-1). A chiudere la giornata le vittorie interne del Bari (4-0 Bari sulla Cavese) e della Vibonese (3-1 sulla Casertana) e i pareggi in Teramo-Rieti (1-1), Avellino-Rende (0-0) e Bisceglie-Picerno (2-2)

Nel gruppo A, il Monza di Berlusconi e Galliani ha fatto poker ad Arezzo e ha mantenuto saldamente la vetta della classifica. Stessa musica nel girone B, dove il Padova ha steso in casa l’Arzignano Chiampo ed è sempre più in fuga solitaria. Un pò più incerta, al momento, invece, la "testa" del raggruppamento C, dove hann

