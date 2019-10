Sinisa Mihajlovic siederà in panchina per la sfida del Dall’Ara che vedrà il Bologna sfidare la sua ex Lazio. Il mister serbo, che sta eseguendo le terapie per combattere la leucemia, mancava dalla sua panchina dallo scorso venerdì 30 agosto, data in cui i rossoblu vinsero per 1-0 il derby con la Spal.

© Riproduzione riservata