Serie D, l'Acireale batte il Marsala e tiene il passo del Palermo

Il Palermo ottiene la quinta vittoria consecutiva nel campionato di Serie D battendo al "Franco Scoglio" l’FC Messina e rimane in vetta alla classifica. I rosanero di Rosario Pergolizzi vincono 1-0 grazie al gol di Ficarotta al termine di una partita molto equilibrata. Non si ferma l’Acireale che, nonostante la sconfitta a tavolino arrivata in settimana, sul campo ha vinto la quinta partita di fila superando in trasferta il Marsala per 3-1: granata in vantaggio dopo 7' con Diop e raggiunti al 44' da Balistreri su calcio di rigore; nella ripresa decisiva la doppietta di Rizzo a segno al 6' e al 33'. Il Licata è terzo ma non va oltre il pari casalingo contro il Nola: al "Dioni Liotta" a segno Mileto per gli ospiti al 14' e Cantavo per i padroni di casa al 17'.

Successo anche per il Biancavilla che liquida il Corigliano con un classico 2-0 grazie a un gol per tempo di Graziano e Lucarelli. Risale l’ACR Messina che fa suo il derby espugnando il terreno del Marina di Ragusa: decisivo il gol dopo 21' di Ott Vale.

Altro colpo esterno del Troina che passa al "Partenio" di Avellino superando 4-2 il San Tommaso: doppietta di Saba e gol di Camacho e Palermo per i siciliani. Tra gli altri risultati la Cittanovese, prossimo avversario del Palermo, supera nel finale 2-1 il Savoia, una delle contendenti alla vittoria finale.

