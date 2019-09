L'Inter batte il Milan 2-0. Conte: "Lukaku può fare ancora di più"

Il derby è dell’Inter: quattro vittorie su quattro per la squadra nerazzurra, che continua il proprio percorso netto in questo inizio di stagione, salendo a quota 12 punti in solitaria in vetta alla classifica. Niente da fare per il Milan di Giampaolo, costretto a cadere 2-0 sotto i colpi di Brozovic e Lukaku.

"Lukaku può fare ancora di più. Ha solo 26 anni e grandi potenzialità ma ne abbiamo diversi così come Lautaro. Il mio lavoro è migliorare i calciatori, l’importante è trovare disponibilità da parte loro e la sto trovando". Questo il commento di Antonio Conte dopo la vittoria.

"Litigio con Brozovic? Averne di ragazzi come loro, a volte mi arrabbio con loro perchè sono troppo buoni mentre in campo occorre essere più smaliziati - ha proseguito il tecnico nerazzurro ai microfoni di Dazn - Ben vengano episodi del genere, vuol dire che scorre sangue nelle vene. E’ capitato anche a me da giocatore".

"I derby sono sempre partite speciali, non sono mai facili da vincere quando si affrontano due squadre così titolate. Penso che i ragazzi abbiano disputato una buonissima partita sotto tutti i punti di vista. Venivamo da una prestazione che ci ha lasciato un pò di amaro in bocca, penso ci abbia dato ancora più carica per questa partita".

"Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, abbiamo una nostra idea nella nostra fase di possesso. Ma come dico sempre non bastano le idee, servono anche i calciatori", ha concluso Conte.

© Riproduzione riservata