L'Acireale bracca il Palermo, 4-2 al Troina. Sorridono anche Licata e Acr Messina

Palermo e Acireale viaggiano a braccetto e restano entrambe a punteggio pieno alla guida del girone I di serie D. Qualche problema per l’Acireale che supera 4-2 il Troina dopo essere andato due volte sotto per la doppietta di Fernandez (20' pt, 42' pt). Per gli acesi decisiva la tripletta di Savanarola (16' st, 18' st, 37' st) e gol di Rizzo (36' pt ).

Al terzo posto con 10 punti c'è il Licata che espugna per 2-1 il campo della Palmese: gialloblù in vantaggio dopo 3' con Convitto. Nella ripresa al 6' il pareggio di Fioretti e al 15' il gol vittoria ancora di Convitto. Finisce 2-2 tra Biancavilla ed Fc Messina, prossimo avversario del Palermo: gol di Ancione e Maimone per i locali, mentre per i giallorossi a segno Carbonaro e il capocannoniere Aladje, al quinto centro stagionale.

Sconfitto il Marsala che torna battuto dalla trasferta di Torre Annunziata contro il Savoia: a decidere il match il gol di Cerone. Fa bene il cambio di panchina all’Acr Messina e con Pasquale Rando al posto di Cazzarò arriva il primo successo stagionale: 3-1 al Castrovillari: i giallorossi vanno sotto a fine primo tempo su rigore con Puntoriere. Nella ripresa ribaltano la situazione con Coralli, Saverino e Crucitti. (ITALPRESS).

