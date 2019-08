Mihajlovic è tornato in ospedale dopo la partita del Bologna contro il Verona

Il viaggio di Sinisa Mihajlovic dall’ospedale Sant'Orsola di Bologna per raggiungere lo stadio di Verona è stato concordato nel dettaglio con i medici e sono stati loro a dare l’ok per l’uscita. Lo fa sapere all’ANSA il Policlinico Sant'Orsola di Bologna dove il tecnico è in cura per la leucemia e dove è rientrato ieri sera.

Mihajlovic, secondo quanto si apprende sempre dal Policlinico, aveva espresso il forte desiderio di andare, ma si era rimesso al parere dei medici, dicendo che avrebbe comunque fatto quel che gli suggerivano. ANSA

