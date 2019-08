Per Buffon nuova stagione a caccia di record

Se dovesse vincere la prossima Supercoppa italiana, Buffon allungherebbe altri due primati in questo trofeo. Il primo è quello di presenze con la maglia bianconera (8), il secondo quello di vittorie (6) record detenuto a pari merito con Dejan Stankovic.

Vincendo la sfida contro la Lazio, Buffon potrebbe svettare come primatista assoluto. Il numero 1, quest’anno 77, è inoltre il calciatore ad aver vinto più trofei con la maglia della Juve (19), il portiere con più presenze in serie A (640), il calciatore con più minuti giocati nella Juventus in tutte le competizioni e il calciatore con più presenze in Champions.

Proprio la coppa dalle grandi orecchie è il trofeo più ambito da parte di Gigi Buffon, uno dei pochi che manca alla sua ricchissima carriera. Qualora Buffon giocasse sei partite supererebbe Del Piero nella classifica di presenze con la Juventus nelle competizioni Uefa per club. Alex è a quota 129, Gigi a quota 124.

Qualora la Juventus arrivasse in finale, e Buffon giocasse, sarebbe il calciatore più anziano a disputare la partita nella storia della Coppa. Il primato appartiene a Dino Zoff che giocò la finale contro l’Amburgo a 41 anni e 86 giorni. Se dovesse vincerla sarebbe il più anziano vincitore della storia battendo Maldini che alzò la coppa del 2006/07 a 38 anni e 331 giorni. AGI

