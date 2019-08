Il Flamengo insiste e rilancia l'offerta per Mario Balotelli

Il Flamengo insiste e vuole stringere i tempi per assicurarsi le prestazioni di Mario Balotelli. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il club brasiliano è pronto a offrire 15 milioni (5 e mezzo per 18 mesi, più 10 alla firma) all’attaccante, ma non solo: è disposto a trovare spazio nel Boavista - formazione che milita nel campionato di Serie D - anche al fratello Enock, pure lui attaccante di ruolo.

Un incentivo in più per spingere definitivamente Balotelli verso Rio de Janeiro e verso un’altra squadra dai colori rossoneri, dopo l’esperienza al Milan. ANSA

