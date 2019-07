Juventus, visite mediche per De Ligt: "Può diventare il più forte"

Visite mediche in corso per Matthijs de Ligt, atterrato ieri sera a Caselle per iniziare la sua avventura alla Juventus. Il difensore olandese è arrivato alle 8.35 al JMedical, acclamato da circa 200 tifosi bianconeri: insieme a lui il procuratore Mino Raiola, regista dell’operazione che sarà ufficializzata oggi pomeriggio dopo gli esami clinici di rito.

«De Ligt si avvicina a Nedved per mentalità e a Ibrahimovic per ambizione. Ha tutto per diventare un campione, tra i giovani è il numero uno». Così Mino Raiola, procuratore del difensore olandese che lo ha accompagnato al JMedical di Torino, dove sta sostenendo le visite mediche per la Juventus. «É stato il progetto sportivo a convincere Matthijs - aggiunge l’agente -, la scelta migliore per lui, per la sua carriera. Per un difensore arrivare in Italia è importante, può diventare uno dei migliori del mondo». Nessun problema di coesistenza con Chiellini e Bonucci, «i grandi campioni vivono sempre bene insieme», la Juventus è «la scelta migliore per il suo futuro».

