Futuro Juve, Allegri: "Si dice sempre che vado via e poi resto"

"Tutti gli anni si dice che vado via e poi resto. E questa volta abbiamo il vantaggio di un mese in più per pianificare". Massimiliano Allegri smentisce le ricorrenti voci di un addio alla Juventus: "Con il presidente Agnelli mi devo ancora vedere, - dice il tecnico bianconero - quando ci incontreremo, esamineremo l'annata, analizzeremo cosa è andato bene e cosa si può migliorare, in che direzione dovremo andare. Non c'è assolutamente alcun problema".

"Le voci che si sentono - ha detto Allegri, ridacchiando nella conferenza stampa della vigilia del derby di Torino - sono sbagliate ma come giornalisti, giustamente, scrivete quello che sentite. Dobbiamo vederci con il presidente per programmare e parlare dell'annata che è stata e di quella prossima, nella quale, come sempre la Juve partirà per vincere il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia e anche la Champions". (ANSA)

