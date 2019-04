Ancora una sconfitta per il Catania, la Sicula Leonzio sfiora l'impresa con la Juve Stabia

Il Catania continua a deludere e ora rischia di perdere anche il terzo posto in classifica della serie C, dopo aver abbandonato ormai da tempo le velleità di promozione. Gli etnei perdono contro il Francavilla per 1-0 in trasferta e ora sono sì ancora davanti al Catanzaro, ma con una partita in più.

Impresa solo sfiorata per la Sicula Leonzio, che va avanti 2-0 contro la capolista Juve Stabia ma poi nel giro di 13 minuti si fa non solo pareggiare ma rimontare, con i campani che così mettono una seria ipoteca sulla promozione in serie B. Per i siracusano reti di Ferrini e Miracoli, per gli ospiti doppietta di Mezavilla e rete decisiva di Elia. Sconfitta del Siracusa 2-1 contro la Casertana in trasferta.

