L'arresto di Errante Parrino, le reazioni della politica

Alice Buonguerrieri (nella foto), componente di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia alla Camera, commenta l'arresto di Parrino. «L'arresto di Paolo Aurelio Errante Parrino è un colpo di fondamentale importanza nella lotta alla mafia e, più in generale, alla criminalità organizzata viste le sue commistioni con le altre organizzazioni. Legato a doppio filo con Matteo Messina Denaro, Parrino curava particolarmente i legami con la criminalità mafiosa in Lombardia. Un’operazione brillante che dimostrano la presenza sempre maggiore dello stato contro l’illegalità. Ringrazio la Procura Distrettuale Antimafia e le Forze dell’Ordine che con la loro abnegazione hanno reso possibile questa nuova vittoria dello Stato».

Il deputato Manlio Messina, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, commenta: «Un grande riconoscimento va alle donne e agli uomini dell’Arma dei Carabinieri e alla Direzione Distrettuale Antimafia per l’operazione che ha portato all’arresto di Paolo Aurelio Errante Parrino. Elemento di primo piano del mandamento di Castelvetrano al Nord e vicino a Matteo Messina Denaro, Parrino rappresentava un tassello fondamentale per le attività mafiose in Lombardia, con connessioni dirette con le principali organizzazioni criminali. Questo risultato conferma l’impegno fermo e risoluto dello Stato nella lotta contro le mafie, a difesa della legalità e della sicurezza collettiva. Come Fratelli d’Italia, rinnoviamo il nostro sostegno forte e deciso a chi ogni giorno lavora con sacrificio e determinazione per sradicare la criminalità organizzata».