Rifiuti, San Giuseppe Jato si conferma il primo comune siciliano per la raccolta differenziata

San Giuseppe Jato si riconferma per il terzo anno di fila in testa alla classifica dei Comuni siciliani tra 5 mila e 15 mila abitanti, per la percentuale di raccolta differenziata: ha fatto meglio pure rispetto all’anno scorso, quando aveva già raggiunto la considerevole quota del 93%, adesso salita al 93,3%.

La premiazione è avvenuta a Palermo, nello Spazio Mediterraneo dei Cantieri culturali della Zisa, con la presentazione del Dossier Comuni Ricicloni Sicilia 2024, nell’ambito della sesta edizione di Sicilia Munnizza Free, la campagna di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarla verso l’economia circolare.

«Dedico questo riconoscimento a tutti i miei concittadini che sono ordinati, nel fare la raccolta differenziata - ha detto il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia - diffondere questo tipo di cultura è sempre più necessario e anche per questo saremo tutti molto contenti quando potrà essere premiata anche la nostra città di Palermo. Ringrazio in particolare un funzionario del Comune di San Giuseppe Jato, la dottoressa Randazzo, che segue queste cose e ci fa fare bella figura».