A Cattolica Eraclea i doni oltre i valori

Il 19 dicembre, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Garibaldi del plesso Ezio Contino di Cattolica Eraclea hanno dato vita a una emozionante uscita didattica all'interno del progetto di Service Learning «Il presente abbraccia il passato per un Natale di condivisione e gioia». L'iniziativa, che ha coinvolto tutta la cittadinanza, ha unito spirito natalizio, solidarietà e arte in un evento che ha saputo toccare il cuore di grandi e piccini. La giornata è iniziata alle 9 e si è conclusa alle 14, con un percorso che ha visto gli studenti attraversare il paese in sei tappe, tra cui la Comunità alloggio per disabili. Ad ogni fermata, i ragazzi hanno eseguito canti e balli, con un obiettivo ben preciso: portare un po' di felicità alle persone anziane, sole o in difficoltà.

Le esibizioni sono state accompagnate da pensierini natalizi fatti a mano dagli stessi alunni, che sono stati distribuiti alle persone incontrate lungo il percorso. L'iniziativa non si è limitata però alla sola festa: momento conclusivo dell'evento è stata la merenda solidale in piazza Roma, dove i genitori degli alunni hanno preparato torte, dolci e bevande per tutti. Tutta la comunità è stata invitata a contribuire con un’offerta libera, il cui ricavato è stato destinato alla parrocchia di don Benjamin, ex parroco del paese, attualmente in Tanzania.