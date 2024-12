Pallanuoto Palermo, il Telimar si aggiudica il derby col Catania

Tre punti fondamentali, in vista dell’anticipo di martedì contro Trieste. Il TeliMar Palermo si aggiudica il derby con la Nuoto Catania per 14-12, alla piscina Pietro Giliberti» di Terrasini, davanti agli spalti vuoti, per la mancata agibilità della tribuna. Il Club dell’Addaura parte bene, costruendo un ampio vantaggio che trova il suo massimo nel +5 a chiusura di seconda frazione.

Poi, mentre i padroni di casa si rilassano forse troppo, vengono fuori gli etnei, capaci di riaprire il discorso fino a portarsi a -1 per tre volte, sul finire del terzo quarto e negli ultimi otto minuti di gioco, vissuti col fiato sospeso da entrambe le squadre.

Gli uomini di Baldineti, però, seppur orfani di ben quattro uomini per i falli fischiati loro dalla coppia arbitrale, riescono a concentrarsi nuovamente, dando fondo alle ultime

energie per portare a casa 3 punti fondamentali per il morale, in vista dell’anticipo di martedì contro la Pallanuoto Trieste.