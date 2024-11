Truffe allo Stato con i crediti d'imposta, sequestro da 31 milioni di euro: tra gli indagati anche imprenditori siciliani

Truffavano lo Stato simulando investimenti, anche milionari, per accumulare crediti d’imposta nei loro cassetti fiscali che poi sarebbero diventati moneta contante consentendo anche a terzi di non pagare le tasse: ammonta a ben 31 milioni di euro il sequestro eseguito dalla Guardia di finanza di Napoli che, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha individuato decine di indagati i quali, sfruttando le agevolazioni previste dalla legge per le regioni Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, Molise e Abruzzo, hanno dichiarato falsamente di avere acquistato beni strumentali.

C’è chi ha simulato l’acquisto da una società londinese di sofisticati software e chi si è spinto fino a cedere rami d’azienda pur di aggirare l’impossibilità di far confluire a terzi i crediti incamerati.

Complessivamente sono 44 le persone - residenti in Campania, Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia - a vario titolo accusati di truffa ai danno dello Stato e reimpiego di proventi illeciti.