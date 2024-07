Legambiente, in Sicilia il 77% della costa è a rischio erosione

Secondo il Piano di assetto idrogeologico siciliano del 2021, il 76,5% della costa siciliana è a rischio erosione. In particolare, il 43.6% è a rischio elevato (per il quale sono possibili danni edilizi) e il 32.9% è a rischio molto elevato (per il quale sono possibili gravi danni edilizi e umani).

Le cause del rischio di erosione sono diverse, ma quelle che hanno inciso di più negli ultimi 30 anni sono state gli interventi di artificializzazione e cementificazione, sia legale che illegali, realizzati lungo le coste. Dal 2006 al 2021, l’avanzata del cemento nei comuni costieri è aumentata del 6%, e il consumo di suolo costiero sul totale regionale è pari al 56,4%, il più elevato in Italia. Sono i dati del dossier Erosione costiera: Danni, sfide e soluzioni» di Goletta verde, disponibile su legambientesicilia.it

Ad aggravare ulteriormente la situazione concorre la crisi climatica. La Sicilia è la regione italiana più colpita da fenomeni di piogge intense e mareggiate che aggravano l’erosione principalmente durante l’inverno. Nel periodo 2010-2023 sono stati 154. Preoccupa inoltre il progressivo innalzamento del livello del Mediterraneo che, secondo i dati dell’Ipcc nel loro ultimo rapporto sui cambiamenti climatici, nell’ultimo secolo si è innalzato in media di 1,4 mm l’anno.