Palermo, l’incidente grave sulla salita di Monte Pellegrino: sedicenne salvata a Villa Sofia

Non è più in pericolo di vita la ragazza di 16 anni che, una settimana fa, era rimasta vittima di un tragico incidente lungo la strada che dal belvedere di Monte Pellegrino porta verso il santuario di Santa Rosalia. Era in sella a una moto 125 guidata da un amico, anche lui sedicenne, che - per cause in fase di accertamento da parte della polizia municipale che conduce l’indagine - ha perso il controllo del mezzo: la ragazza sarebbe finita contro il guardrail e poi al di là della strada, sbattendo poi contro dei grossi tronchi di alberi abbandonati parallelamente al guardrail. Un impatto violentissimo.

Ricevuta la relazione dall’infortunistica, la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime. Tenuta in coma farmacologico nella terapia intensiva, i medici di Villa Sofia hanno deciso di sciogliere la prognosi dopo avere stabilizzato la paziente dal pericolo di infezioni. La degenza e poi la riabilitazione comporterà tempi lunghi, spiegano i medici. La ragazza era giunta in ospedale, poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, in condizioni definite «disastrose», trasportata dall’ambulanza del 118 con il medico a bordo che ha subito allertato il pronto soccorso rendendosi immediatamente conto della gravità.