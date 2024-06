Il bambino morto nel pozzo: indagata anche l'educatrice che ha provato a salvarlo

È stata iscritta nel registro degli indagati, per la morte del bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano profondo circa quindici metri, per metà colmo d’acqua, in contrada Falabia, in territorio, di Palazzolo Acreide, anche la donna che ha invano cercato di soccorrerlo, calandosi giù. Si tratta di una educatrice della onlus, di 54 anni, che aveva organizzato l’escursione al quale il piccolo partecipava con un gruppo di altri bambini, alcuni dei quali disabili. L’iscrizione è comunque un atto dovuto per consentire alla donna, come agli altri sei indagati, di nominare un consulente che possa partecipare all’autopsia, esame irripetibile, che avrà luogo all’obitorio dell’ospedale di Siracusa. Il piccolo Vincenzo Lantieri ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo artesiano, di Palazzolo Acreide. A disporre l'autopsia è stata la procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino, che coordina le indagini dei carabinieri. Il reato ipotizzato è l'omicidio colposo. Indagati sono sei educatori - che accompagnavano il bambino e un’altra ventina di ragazzi alla visita a una fattoria didattica prevista dal campo estivo organizzato dalla Fondazione Anffas «Doniamo Sorrisi» - e Giuseppe Giardina, proprietario della struttura e presidente della onlus.

I carabinieri, che hanno eseguito un sopralluogo nella zona dell’incidente con la procuratrice di Siracusa, e il sostituto Davide Viscardi. La procura vuole anche verificare la tempistica dei soccorsi, chi era responsabile della sorveglianza dei bambini e se il pozzo fosse stato messo in sicurezza. L’autopsia dovrà anche chiarire se il piccolo Vincenzo sia morto per annegamento o per una lesione riportata durante la caduta da quindici metri. Leggi anche Il bambino morto nel pozzo a Palazzolo Acreide: indagati sei accompagnatori e il proprietario dell'area I bambini disabili erano coinvolti da giorni in escursioni e attività di integrazioni, come la coltivazione degli orti e i laboratori di cucina. L'escursione di giovedì, che serviva a mostrare ai bambini come si lavorano alcune produzioni agricole, stava per concludersi. Il pullman che avrebbe dovuto riportarli indietro era già con il motore acceso e qualche operatore aveva dato indicazioni ai piccoli di salire a bordo. Vincenzo avrebbe indugiato, sarebbe stato attratto dalle altalene e da quel pozzo e sarebbe stato pure ripreso da un volontario, che lo avrebbe invitato a scendere dalla copertura della cavità. Il piccolo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe acconsentito a quell’invito, salvo poi tornare indietro. Da lì a poco si è consumata la tragedia con il bambino che è finito in quella cavità, per metà coperta d’acqua. La copertura avrebbe ceduto sotto il suo peso, forse perché il bambino vi saltava sopra.