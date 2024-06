G7, le conclusioni del vertice: ecco cosa si è deciso

Il piano italiano per l'Africa è stato inserito nella dichiarazione finale congiunta dei leader. «Il partenariato del G7 per le infrastrutture e gli investimenti globali, comprese iniziative come il Global Gateway Ue - si legge - offre un quadro che utilizzeremo per promuovere la nostra visione di infrastrutture sostenibili, resilienti ed economicamente sostenibili in Africa, sostenute da una selezione trasparente di progetti, appalti, e finanza».