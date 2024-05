Marconi guarda già alla gara di ritorno: «Andremo a Venezia a vendere cara la pelle»

«Andremo a Venezia a vendere cara la pelle»: Ivan Marconi parla a fine gara e promette battaglia in vista della gara di ritorno. È stata un’altra bella prestazione la sua, dopo quella di venerdì scorso conrtro la Sampdoria. Venerdì prossimo, al Penzo, al Palermo serviranno due gol in più degli avversari per arrivare in finale. «La partita - dice il difensore del Palermo - è complicata, cercheremo di andare a vincere anche se non basterà lo 0-1. Può succedere di tutto, ma non dobbiamo andare lì allo sbaraglio. Dobbiamo fare una partita organizzata e intelligente».

A Marconi dispiace che i 32 mila e passa tifosi siano andati via con l'amarezza nel cuore. Non nasconde l'emozione, nell'essere consapevole, dice, che «questa potrebbe essere stata la mia ultima partita al Barbera».