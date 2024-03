Cefalù, ubriaco guida un trattore sulla statale e aggredisce i carabinieri con una zappa: arrestato

Stava percorrendo la strada a bordo di un trattore, guidando a zig zag e mettendo in pericolo se stesso e gli automobilisti. È così stato fermato dai carabinieri di Cefalù che stavano effettuando dei controlli lungo la statale 113: l'uomo, G.G di quarant'anni, era visibilmente in stato di ebbrezza e per opporsi agli accertamenti ha impugnato una zappa e si è scagliato contro i militari. Sono stati momenti concitati, con ulra, minacce e insulti, dopo i quali i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Per l'uomo è scattato l'arresto con le accuse di violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Un episodio simile si è verificato a febbraio, sempre nel Palermitano, ma in questo caso a Cefalà Diana. Un uomo ubriaco ha infatti aggredito i carabinieri che erano intervenuti dopo la segnalzione dell'autista di un pullman regionale. Un quarantenne che si trovava a bordo si era improvvisamente alzato e aveva cominciato a molestare gli altri passeggeri: insulti e minacce, poi rivolti anche contro l'autista, che lo ha invitato a calmarsi.