Covid in Sicilia, l’appello di Schifani: «Vaccinatevi per prevenire complicazioni»

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lancia un appello, dopo aver ricevuto al Policlinico di Palermo, la dose di richiamo contro il Covid. «Bisogna vaccinarsi per prevenire complicazioni e mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria - dice il governatore siciliano -. La Regione siciliana ha messo a disposizione già da tempo i vaccini per combattere le nuove varianti del Covid. Raccomando in particolare agli anziani, alle persone fragili e a chi è affetto da altre patologie di tornare a vaccinarsi per tutelare se stessi e gli altri».