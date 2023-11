Italia-Serbia in Coppa Davis, uno straordinario Sinner ha battuto Djokovic

L’azzurro ha battuto Novak Djokovic annullando tre match point al numero uno al mondo. Ora la situazione fra Italia e Serbia è di 1-1, e per l’accesso alla finale contro l’Australia è decisivo il doppio. In precedenza, nel primo match, Lorenzo Musetti aveva perso contro Miomir Kecmanovic in tre set con il punteggio di 6-7 (7), 6-2, 6-1.