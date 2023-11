Ex Blutec, proroga dei commissari a Termini Imerese

Rimarranno in carica per altri 12 mesi i commissari straordinari della ex Blutec di Termini Imerese. Il mandato sarebbe scaduto il 5 novembre. A darne notizia è Roberto Mastrosimone della Fiom nazionale, che proprio oggi durante l’assemblea dei lavoratori dell’ex Blutec, alla presenza del segretario nazionale dei metalmeccanici Samuele Lodi, aveva chiesto la proroga dei commissari e della Cig per i 560 lavoratori.

I commissari stanno gestendo l'iter del bando per la cessione del complesso industriale. Alla gara, scaduta lo scorso 2 ottobre, hanno partecipato due gruppi per l’acquisizione dello stabilimento principale e un’azienda locale per il capannone più piccolo.

La Fiom stamani ha sollecitato il governo e la Regione a valutare solo proposte industriali che abbiano come cardine il riassorbimento dei lavoratori, come previsto dal bando che contempla anche l’accordo di programma per Termini Imerese, sottolineando la propria opposizione a eventuali «operazioni speculative».