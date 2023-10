Gli ex generali russi: «Putin ha avuto un arresto cardiaco»

Secondo notizie non confermate e ancora non smentite dal Cremlino, pubblicate da alcuni media moscoviti, il presidente russo Vladimir Putin (nella foto), 72 anni, avrebbe avuto un arresto cardiaco ieri sera pochi minuti dopo le 21 (ora locale), nella sua residenza privata. Per il quotidiano britannico Daily Express, due agenti della sicurezza, accorsi subito dopo aver sentito un fracasso proveniente dalla camera da letto, avrebbero trovato Putin «accasciato sul pavimento» e chiamato immediatamente i soccorsi, presenti nella residenza, ha scritto il canale Telegram General Svr attribuito, senza riscontri, a ex generali russi del servizio di intelligence estera. I medici avrebbero rianimato Putin, dopo aver diagnosticato un arresto cardiaco, e ricoverato il presidente nelle stanze della residenza attrezzate per le emergenze mediche e per la terapia intensiva. Ora le sue condizioni si sarebbero stabilizzate e rimarrebbe sotto costante controllo medico. Putin sarebbe stato trovato accanto al letto e a un tavolo rovesciato con bevande e pietanze. Probabilmente cadendo ha fatto cadere anche il tavolo con i piatti, provocando il rumore che ha fatto accorrere le guardie. Lo avrebbero trovato per terra, preda di convulsioni.

General Svr, che conta poco più di 16mila follower (i canali pro guerra hanno follower dell’ordine delle centinaia di migliaia) e che già in passato aveva denunciato le condizioni di salute deteriorate del Presidente, ha sottolineato che l’arresto cardiaco di ieri sera ha innescato grave allarme nella cerchia ristretta di potere. Secondo General Svr, questo incidente «ha seriamente allarmato la cerchia ristretta del presidente». Varie fonti riferiscono anche che recentemente, sarebbero stati sosia di Putin a partecipare a vari incontri ufficiali . «Dopo la notizia dell’incidente di ieri sera, diverse persone vicine a Putin si sono sentite telefonicamente e hanno concordato di tenere oggi delle consultazioni sulle possibili azioni da intraprendere qualora il presidente dovesse morire nei prossimi giorni», si legge su General Svr.