Belgio, arrestato il sospetto attentatore dell'attacco dopo uno scontro a fuoco

Un sospettato della strage di ieri a Bruxelles è stato ferito a colpi di arma da fuoco dalla polizia belga durante una vasta operazione effettuata all’alba a Schaerbeek, comune di Bruxelles. Non è ancora chiaro se si tratti dell’autore dell’aggressione. Lo riferisce la procura federale. L’uomo aveva addosso l'arma che sarebbe stata utilizzata per l'attentato che ha causato due morti: due tifosi svedesi.

Il presunto attentatore di Bruxelles si chiama Abdesalem Lassoued (nella foto), era sotto esame della polizia belga già prima dell’attacco terroristico di ieri sera. All’inizio di quest’anno, era stato denunciato da un occupante di un centro d’asilo a Campine (non lontano da Anversa) per minacce via social. Il denunciante aveva inoltre detto alla polizia che Abdesalem era stato già condannato per terrorismo in Tunisia. La polizia giudiziaria di Anversa si era quindi attivata e, prima che avesse luogo l’attentato nel centro di Bruxelles, aveva fissato una riunione sul caso per questo martedì. Nel frattempo le autorità federali avevano indagato sul passato dell’uomo in Tunisia, scoprendo che la condanna era legata a reati comuni e non al terrorismo. Questo dato, ha sottolineato Van Quickenborne, aveva fatto in modo che il caso non fosse trattato come «minaccia concreta o imminente».