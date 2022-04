Elezioni a Palermo, Faraone gioca al tavolo del centrodestra

Franco Miceli ha avviato i suoi giri come candidato unico del centrosinistra. Nel mentre, l'agenzia di comunicazione sta completando la grafica per la pubblicità elettorale per poi consentire all’architetto di presentarsi alla città, probabilmente con un incontro pubblico venerdì a Villa Filippina. Anche il lavoro sulla lista del candidato è faticoso, perché bisogna bilanciare bene le forze e dare ascolto a tutte le gambe a sostegno della sua avventura. Rosario Filoramo, segretario del Pd, ad esempio, ritiene che nella formazione di Miceli debbano essere presenti solo esponenti della società civile e niente politici. Posizione, come le altre, che si discuterà nelle riunioni di coalizione: oggi ne è prevista una. (...) Come se avesse staccato il biglietto per una corrida, Davide Faraone, senatore di Italia Viva, si guarda lo spettacolo. Ha scelto un profilo basso, è in corsa, la sua faccia è sui manifesti ma non alimenta il bailamme di dichiarazioni, delle prese di posizione, non partecipa al circo della politica. Al punto che qualcuno pensa che sia defilato. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

