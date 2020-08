Incendi in Sicilia, il Cars chiede l'intervento di Musumeci

In queste ore numerosi territori siciliani sono stati devastati dalle fiamme e numerose comunità hanno seguito l’evolversi della situazione con grande ansia e preoccupazione per gli ingenti danni causati dai roghi.

Purtroppo tutto ciò si ripete ogni anno ed in particolar modo determinate zone della nostra regione vengono deturpate ed il nostro patrimonio ambientale viene inesorabilmente danneggiato con le drammatiche conseguenze che verranno constatate nei giorni seguenti.

L’incessante lavoro delle Forze dell’ordine, Protezione Civile, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e di tutti i volontari che a vario titolo si sono impegnati al fine di scongiurare il peggio, sicuramente è stato di grande aiuto. Ad ogni modo, chiediamo al Presidente della Regione, Nello Musumeci, all’Assessore Regionale al Territorio Toto Cordaro ed al Capo della Protezione Civile Regionale, Salvatore Cocina, una maggiore attenzione a riguardo , ponendo in essere anche un tavolo di confronto con le amministrazioni locali al fine di trovare delle soluzioni idonee ed efficaci a salvaguardia della popolazione siciliana, poiché i rappresentanti degli enti locali conoscono molto bene le realtà paesaggistiche e quindi potrebbero essere un valore aggiunto in termini di suggerimenti e proposte.

Inoltre crediamo che sia necessario un maggiore dispiego di forze al fine di fare un’attenta e più incisiva opera di prevenzione ed inoltre c’è l’assoluto bisogno di urgenti interventi per i danni causati dagli incendi che potrebbero generare pericolose condizioni di dissesto idrogeologico.

© Riproduzione riservata