"Solidarietà alla Sicilia, che il governo Conte-Pd-5Stelle vuole trasformare in un campo profughi e in un lazzaretto a danno dei cittadini e dei lavoratori italiani. Difendiamo e difenderemo questa splendida terra che non può essere ostaggio di Ong, trafficanti e clandestini col Covid". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l’ultima ordinanza del governatore Nello Musumeci.

