Il presidente dell’ACI Angelo Pizzuto “pizzicato” mentre rimuove personalmente la segnaletica per i concorrenti della Targa Florio. “Da anni ACI e’ impegnata nelle battaglie di decoro urbano - sostiene Pizzuto - e mentre il team di recupero e’ dislocato sui 630 km di percorso, mi sembrava giusto intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi in centro e non fare attendere ulteriormente i cittadini.

© Riproduzione riservata