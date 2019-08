Trovato morto il turista francese scomparso nel Cilento

La corsa dei soccorritori contro il tempo è finita, e con esito tragico: è stato trovato morto Simon Gautier, il 27enne turista francese scomparso dal 9 agosto nel Cilento.

A individuare il corpo del giovane appassionato di trekking estremo e che viveva da due anni a Roma, dov'era impegnato a scrivere una tesi sulla storia del'arte, sono stati gli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel Comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, dove era stato ristretto il campo delle ricerche. Ora sono in corso le operazioni per il recupero della salma.

