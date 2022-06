Il voto in Sicilia: quasi ultimate le sezioni a Palermo, fra le liste Progetto Palermo al 6 per cento

Proseguono le operazioni di spoglio per le Amministrative 2022 che si sono svolte in 120 Comuni della Sicilia, fra i quali Palermo e Messina. Ecco gli aggiornamenti.

7.24 I voti di lista a Palermo (550 sezioni su 600)

Candidato sindaco Miceli

Sce - Sinistra Civica Ecologista 6.991 - 4.11%

Pp -Progetto Palermo 10.225 - 6%

Pd - Partito Democratico 19.385 - 11.38

M5S - Movimento Cinque Stelle 11.159 6.55%

Totale coalizione 47.760 - 28.04%

Candidato sindaco Ferrandelli

Ris - Rompi il Sistema - Ferrandelli Sindaco 1.639 - 0.96%

Acc - Azione Con Calenda Ferrandelli Sindaco + Europa 13.821 - 8.12%

Etspe - Tu Splendi Palermo 2.202 - 1.29%

Totale coalizione 17.662 - 10.37%

Candidato sindaco Lomonte

SL - Siciliani Liberi-Popolo della Famiglia-Con Paragone Palermo Non Molla Mai-Ciro Lomonte Sindaco 1.728 - 1.01%

Totale coalizione 1.728 - 1.01%

7.20 Sono quasi tutte ormai le sezioni scrutinate a Palermo (547 su 600) e Roberto Lagalla si conferma ampiamente in testa, con il 48 per cento dei voti, di fatto già da ieri è certo di essere eletto sindaco al primo turno. Lagalla ha ottenuto per ora 90.039 voti, il 48,24%. Staccato di quasi 20 punti il candidato del centrosinistra Franco Miceli (54.234 voti, il 29.05%). Conferma la sua buona performance Fabrizio Ferrandelli (26.514, il 14.2%). Seguono Rita Barbera (7.967, 4.27%), Francesca Donato (5.928, 3.18%) e Ciro Lomonte (1.983, 1.06%).

© Riproduzione riservata