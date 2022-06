Comunali in Sicilia, lo spoglio a Messina e negli altri Comuni al voto

15.46 Alle comunali di Messina dopo che sono state scrutinate 5 sezioni su 253 in vantaggio è il candidato sindaco Federico Basile, appoggiato da liste civiche e dall'ex sindaco Cateno De Luca e da Prima l'Italia, con 961 voti, seguono il candidato del centrosinistra Francesco De Domenico con 480 voti, il candidato del centrodestra Maurizio Croce con 431 preferenze, poi Salvatore Totaro 42 voti, e Gino Sturniolo 32 voti.

15.14 Arrivano i primi dati dalle sezioni che hanno iniziato lo scrutinio a Messina. Sezione numero 138, scuola Giovanni Pascoli, voti definitivi al candidato sindaco: De Domenico 131 - Sturniolo 10 -Todaro 9 - Basile 150 - Croce 98.

14.01 A Castroreale (Messina) si è registrato un aumento dei votanti del 25,37%: alle scorse elezioni aveva votato il 50, 10% degli elettori, questa volta è andato alle urne il 75,47%. A Castelmola (Messina) si è registrato un 7,08% di votanti in più, ha votato il 75,62%. Anche a Petralia Sottana, Prizzi e San Cipirello (Palermo) sono aumentati i cittadini che sono andati a votare: in quest'ultimo comune è andato a votare il 58,94% degli elettori il 19,43% in più delle scorse comunali. A Lampedusa (Agrigento) ha votato il 66,83% degli elettori, il 7,88% in meno rispetto alle scorse comunali.

14 Iniziato alle 14 lo spoglio delle schede elettorali per decidere il sindaco e i consigli comunali di 120 amministrazioni. Coinvolti in tutto 1.710.451 abitanti, di cui 900.823 anche per le elezioni dei presidenti di circoscrizione e dei Consigli circoscrizionali (657.561 a Palermo e 243.262 a Messina).

Si è votato in due capoluoghi di provincia: Palermo e Messina, dove le consultazioni hanno riguardato anche le 8 circoscrizioni del capoluogo e le 6 messinesi. Alle urne anche altri grossi centri: Palma di Montechiaro e Sciacca, nell'Agrigentino; Niscemi, in provincia di Caltanissetta; Aci Catena, Palagonia, Paternò e Scordia, nel Catanese; Pozzallo e Scicli, in provincia Ragusa; Avola, nel Siracusano; Erice in provincia di Trapani.

