Luca Marin svela i retroscena sulla storia con la Pellegrini: "La beccai a letto con Magnini"

A distanza di anni dalla fine della storia con l'ex fidanzata Federica Pellegrini, Luca Marin, nuotatore della nazionale italiana, svela un dettaglio scottante proprio sulla rottura. Il nuotatore, invitato negli studi di "Rivelo", talk condotto da Lorella Boccia in onda su Real Time, ha raccontato di aver beccato l'ex fidanzata a letto con Filippo Magnini, storico compagno della Pellegrini e oggi fidanzato di Giorgia Palmas.

"Non rimpiango la mia vita con Federica. L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi", ha detto Marin. Tra i due però sembra esserci un rapporto civile e non burrascoso: lo scorso anno la Pellegrini ammise di aver sbagliato con l'ex Marin e di averlo lasciato per Filippo, che poi, alla fine dei giochi, non si è rivelato l'uomo della sua vita.

"Luca è stato il primo amore, avevo 19 anni - ha raccontato la Pelligrini in un'intervista con Maurizio Costanzo -.Penso di averlo fatto soffrire molto e non se lo meritava. Ci sono voluti un po' di anni ma adesso ci siamo riappacificati. È stata una cosa che non siamo riusciti a contenere. Luca era distrutto ma in quel momento non mi interessava. Non lo rifarò più, le storie devono finire in modo migliore di questo".

In merito alla storia con Magnini, la Pellegrini appare abbastanza serena: "Io rancore non ne porto, è da tanto tempo che io e Filippo non ci parliamo e non ci vediamo - ha detto qualche giorno fa in un'intervista per Elle -. Ma so che sta bene, sono felice per lui. Si sposa? Se ci avessi scommesso su, avrei vinto dei soldi. Ero certa che, finita con me, nel giro di un anno si sarebbe sposato e avrebbe fatto un figlio. Lo voleva da tempo. Io si questa cosa ho rallentato molto perché non ero sicura. Ma se ha trovato la persona giusta, fa bene".

