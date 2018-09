Malore per Gina Lollobrigida, l'attrice ricoverata in ospedale: "Situazione sotto controllo"

«Gina Lollobrigida ha avuto un incidente in casa ed è ricoverata in ospedale. Non ho ancora capito bene cosa è successo, ma spero non sia nulla di grave».

A dirlo è stata Mara Venier, motivando così l’assenza dell’attrice alla puntata di oggi di Domenica In, dove Lollobrigida era attesa per un’intervista.

«Prima di uscire di casa ho visto che le usciva sangue dal naso e, sapendo che prende anticoagulanti, ho deciso di chiamare il suo medico curante», ha spiegato il collaboratore di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, in collegamento con Domenica In dall’ospedale San'Eugenio di Roma. "Ora Gina è al pronto soccorso, la fuoriuscita di sangue è stata fermata e la situazione è sotto controllo. Tutto a posto», ha aggiunto.

