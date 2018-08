Cecchinato subito eliminato dagli US Open, avanza Fognini

Marco Cecchinato è fuori dal torneo di singolare maschile degli US Open. A batterlo per 2-6 7-6 6-3 6-4 in uno degli incontri del primo turno è stato il francese Julien Benneteau.

Resta ancora un tabù dunque la prima vittoria a livello ATP sul cemento, dove fino ad ora ha raccolto solo sconfitte. Quella di ieri poteva essere l'occasione buona, con di fronte a un giocatore all'ultimo torneo della carriera, invece Benneteau ha avuto la forza e l'orgoglio di rinviare di almeno un paio di giorni il suo ritiro dal tennis.

Cecchinato è partito bene, vincendo rapidamente e nettamente il primo set per poi portarsi avanti 2-0 nel secondo. Da qui il blackout, il francese che rientra in partita e il "Ceck" che si innervosisce fino a distruggere una racchetta per poi perdere il parziale al tie break.

Il match cambia volto ed è Benneteau a comandare il gioco, vincendo abbastanza agilmente il terzo parziale. La reazione del siciliano è rabbiosa ma a inizio quarto set non sfrutta nessuna delle sei palle break a disposizione finendo per pagare dazio: sul 3-3, dopo aver chiesto l'intervento del fisioterapista per trattare una vescica alla mano, l'azzurro perde il servizio e poco dopo Benneteau chiude i conti.

Una giornata non positiva per gli italiani a New York: oltre al palermitano infatti sono stati eliminati anche Stefano Travaglia e Federico Gaio, entrambi provenienti dalle qualificazioni. Il primo si è ritirato a causa dei crampi mentre era sotto due set a uno contro il polacco Hurkacz, il secondo è stato battuto in tre set dal numero 10 del seeding David Goffin.

Unico azzurro a uscire vincitore è stato Fabio Fognini che ha battuto in rimonta in quattro set la wild card statunitense Michael Mmoh. Oggi in campo per i match di secondo turno Paolo Lorenzi, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Camila Giorgi.

