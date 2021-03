L'oroscopo di domani, martedì 9 marzo 2021: gli astri del giorno per i 12 segni

L'oroscopo di domani, martedì 9 marzo 2021. Ecco le previsioni di Rgs a cura di Barbanera per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21/3 – 20/4)

Lo spirito combattivo alimentato da Marte è supportato dalla Luna in Acquario, che suggerisce di metterlo al servizio di un progetto di gruppo.

Toro (21/4 – 20/5)

La trama è quella di un romanzo d’azione. Scontri e battaglie si alternano a momenti di pace, ma lo stress incalza. Potendo, staccate la spina.

Gemelli (21/5 – 21/6)

La giornata scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale con la Luna in Acquario. Condividete con gli amici desideri di ampio respiro.

Cancro (22/6 – 22/7)

Le priorità nella professione richiedono massimo impegno. Progetti azzeccati vi aiutano a mettervi in luce. Sentimenti in sordina, non si può avere tutto.

Leone (23/7 – 23/8)

Alcune piccole preoccupazioni riguardo al portafogli spariranno ben presto grazie a nuove entrate, tuttavia evitate di spendere inutilmente.

Vergine (24/8 – 22/9)

Lavori, incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Potete impostare tranquillamente programmi che durano nel tempo senza farvi prendere dalla fretta.

Bilancia (23/9 – 22/10)

Sostenuta dalla vostra fantasia e da una bella verve, la creatività va al massimo aiutandovi a esprimere il vostro potenziale in idee originalissime.

Scorpione (23/10 – 22/11)

Le discussioni in famiglia sono all’ordine del giorno, ma per molti di voi non è una novità, anzi una consuetudine. Verranno tempi migliori.

Sagittario (23/11 – 21/12)

Vitalità e forza fisica che vi daranno l’energia per uscire, elaborare nuovi progetti, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dagli amici.

Capricorno (22/12 – 20/1)

Interessi filosofici e spirituali, forse in un’associazione umanitaria. È possibile che dobbiate aiutare qualcuno, fatelo senza fanfare né vanterie.

Acquario (21/1 – 19/2)

Il rendimento in termini pratici lascia un po’ a desiderare, ma influenzati positivamente dall’esempio altrui, rivedrete le vostre posizioni.

Pesci (20/2 – 20/3)

La sfera familiare vive un momento sereno, i cuori in coppia fanno grandi progetti, molti dei quali si realizzano nel modo e nei tempi sperati.

© Riproduzione riservata