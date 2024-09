Paralimpiadi, l'oro nei 100 metri T63 va a Caironi, drammatica caduta per Sabatini e Contrafatto

«È incredibile, tutto può succedere e tutto è successo. Non capisco più niente, mi spiace tantissimo per Ambra e Monica, io invece sto volando...», ha detto Caironi al termine della gara.

«Sono ancora sotto choc, non so come sia potuto accadere. Ero in forma, volevamo chiudere in bellezza e invece è finita così. C'è tanto amaro, e mi dispiace per Monica (Contrafatto ndr) ho fatto cadere anche lei». Ambra Sabatini non trattiene le lacrime dopo la finale dei 100 metri alle Paralimpiadi. «Mi dispiace perché stavo lottando bene - ha detto la ventiduenne che è stata portabandiera dell’Italia alla cerimonia inaugurale - non doveva andare così. Ne ho passate tante devo sopportare anche questa. Sono felice che almeno Martina (Caironi, ndr) sia riuscita a prendersi l’oro. Mi dispiace perché avevo qui la mia famiglia ma so di avere ancora tante possibilità. Mi rimetto subito al lavoro perché già comincia la corsa per Los Angeles».