Non c'è vento, annullata Luna Rossa-American Magic: il match sarà recuperato lunedì

Il match race di Luna Rossa contro American Magic cancellato per mancanza di vento. E una regata fantasma del team Ineos Britannia contro il defender New Zealand, costretto a dare forfait per i danni all'AC75 provocati dall'incidente di ieri a tarda sera durante la manovra per tirare a secco l'imbarcazione, provocato dal collasso dalla gru. Se non fosse stato per il match race fra American Magic e Alinghi, che ha visto gli statunitensi imporsi nell'unica regata disputata, la seconda giornata del Round Robin della Vuitton Cup, oggi nelle acque di Barcellona, sarebbe da dimenticare.

Doveva essere un test importante per il team Prada Pirelli contro gli statunitensi di American Magic, principali rivali del Round Robin eliminatorio della Vuitton Cup, che hanno dimostrato un grande potenziale, ma con risultati discontinui. È stata loro la prima sfida in programma con gli svizzeri di Alinghi, dopo il countdown più volte rinviato per il debole vento fra i 4 e i 9 nodi. Alla pre-partenza il team di Ernesto Bertelli è apparso fermo, senza riuscire a staccarsi dal foil, le idroali che consentono ai bolidi del mare di sollevare lo scafo dall'acqua aumentando la velocità. Subito dopo la partenza, il vantaggio di American Magic è apparso già irrecuperabile. Per due volte Alinghi ha avuto difficoltà a spiccare il volo, costretta a navigare con la prua in mare, in maniera tradizionale. Poi la caduta in acqua anche del Patriot statunitense, a causa del debole vento, ha sembrato per un momento riaprire la partita. Ma è stata un'illusione. Gli statunitensi hanno vinto con un vantaggio di 2' e 58", che allontana Alinghi dalle semifinali.