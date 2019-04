La Roma espugna il Ferraris: 1-0 alla Sampdoria e sogno qualificazione Champions più vicino

Colpo esterno della Roma di Claudio Ranieri che espugna il Ferraris battendo la Sampdoria e risale in classifica. Ci pensa il capitano e cuore giallorosso De Rossi nella ripresa a regalare i tre punti alla Roma che si riporta a ridosso della zona Champions.

Per la Sampdoria seconda sconfitta consecutiva e sogni di Europa che svaniscono. Bastano pochi minuti alla Sampdoria per prendere in mano le redini del gioco. Già al quinto i blucerchiati vanno vicino al vantaggio con Quagliarella che al volo manda il pallone di poco sopra la traversa. Ma la Roma scampato il pericolo inizia a rispondere colpo su colpo in una prima frazione dai ritmi molto alti. Kluivert ci prova al ventesimo dal limite ma Audero blocca in tuffo. La Samp risponde con Defrel e Mirante vola a deviare in angolo. La gara è piacevole ma più degli attaccanti possono le difese che controllano con ordine e attenzione vanificando ogni azione da gol. Col passare dei minuti la Sampdoria inizia a guadagnare metri e conquistare angoli senza però sfruttarli al meglio. Quanto basta per arrivare all'intervallo ancora in perfetta parità. Nessun cambio al rientro dagli spogliatoi ma al 6' Ranieri appena dopo aver visto Schick sfiorare il palo di testa è costretto a rinunciare a Karsdorp infortunato inserendo Juan Jesus. Giampaolo prova invece a cambiare il corso della gara dentro Jankto e Gabbiadini per Saponara e Linetty, con Defrel nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia Quagliarella - Gabbiadini. Ma il pericolo maggiore ai giallorossi lo crea Quagliarella direttamente su punizione, alta di poco. Ranieri prova così a scuotere i suoi inserendo Dzeko.

Le squadre, molto compatte nella prima frazione iniziano ad allungarsi e il ritmo della gara si abbassa. Per la Roma entra anche El Shaarawy mentre la Samp si mangia un gol clamoroso con Gabbiadini che non aggancia in area piccola a porta vuota un cross teso di Murru da sinistra. Un minuto dopo la Roma passa in vantaggio. Angolo di Kolarov, colpo di testa di Schick, Audero respinge ma De Rossi è il più veloce e ribadisce in gol. Mazzoleni per sicurezza attende anche il silent check del Var prima di dare il via libera. La Sampdoria impiega qualche minuto a riprendersi e al 37' pareggia ma l'arbitro aveva fermato il gioco per fallo su De Rossi. Nel finale Giampaolo prova anche la mossa Sau mentre la Roma colpisce un palo direttamente su angolo con Zaniolo. Il finale è tutto di marca blucerchiata ma prima Gabbiadini di testa a lato e poi Quagliarella contrato da Fazio sbagliano il gol del pareggio. ANSA

