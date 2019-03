Caso Icardi, Melissa Satta dice la sua su Wanda Nara: "Procuratrice e showgirl? Malintesi inevitabili"

In vista di Milan-Inter, Melissa Satta dice la sua non solo sul derby di stasera ma anche su... Wanda Nara divisa fra impegni in tv e il suo ruolo di procuratrice per conto del marito Mauro Icardi.

Parlando alla Gazzetta dello Sport, l'ex velina ha parlato dell'influenza della Nara sul caso Icardi, molto caldo in questo periodo.

“Lui è molto forte ma questo grande polverone attorno a lui non sta certo giovando". E ancora, "Io ho sempre parlato di calcio ancora prima di conoscere il mio ex marito Boateng, ma non ho mai parlato per lui. Non mi piace chi lo fa". Chiaro il riferimento a Wanda Nara: "Se fai la procuratrice di tuo marito, è legittimo che parli, ovvio ma se si vuol fare anche la showgirl, i malintesi sono inevitabili".

© Riproduzione riservata