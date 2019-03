Serie B, il Brescia vince in rimonta a Cosenza: è a +5 sul Palermo

Il Brescia batte in trasferta in rimonta il Cosenza per 3-2. La squadra di Corini centra l'impresa al 'San Vito-Marulla' e consolida il primato. Doppio vantaggio dei rossoblù silani con Buccini al 18' e Carlos Embalo al 27' del primo tempo; nella ripresa arriva la riscossa delle 'rondinelle', che vanno a segno con Spalek all'8', Alfredo Donnarumma su rigore al 30' e Bisoli al 47', ribaltando il punteggio iniziale.

Una grandissima prova di forza della squadra bresciana, leader della classifica. Il vantaggio sul Palermo, impegnato lunedì a Venezia, sale ora a 5 punti. Ma i rosanero, che hanno alle spalle il turno di riposo, hanno al momento due partite in meno rispetto alla capolista.

