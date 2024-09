Scorpione, occorre avere il coraggio di puntare in alto: l'oroscopo di oggi, martedì 10 settembre

Per scacciare la malinconia servirebbe un bel viaggio: se per ora potete solo sognarlo, sarà comunque un modo per tenere la testa occupata. Se l’umore è instabile, non date la colpa alle stelle: siete voi che non riuscite a trovare la serenità.

Rompete il ghiaccio a martellate, se necessario: è il momento di uscire dalla stasi che si è creata. La Luna in Sagittario addormenta la vostra reattività. Nessuno è perfetto e tutti inciampano. Capita soprattutto a chi si dà da fare: fa parte del percorso.

Oggi siete attenti e bendisposti alle novità: dopo aver sistemato le solite incombenze, vi ponete in ascolto e aspettate che qualcosa succeda. Essere al centro dell’attenzione alcune volte è molto divertente e prezioso, dato che vi fa sentire vivi.

Il cielo odierno dà poche indicazioni, ma molto chiare: merito della Luna in posizione ideale, sentirete grande libertà d’azione e complicità tutt’intorno. La logica ferrea con cui siete soliti procedere non deve vincolarvi: se il cuore vi dice di andare, fatelo!

Leone. 23/7 – 23/8

L’odierna configurazione astrale, con la Luna in trigono nel Sagittario, liscia ogni attrito, tanto che vi sembrerà di camminare sul velluto. Dove si può guadagnare, voi ci siete: seppure non siete avidi, un reddito extra non vi dispiacerà di certo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Pessimismo e sfiducia sono i vostri nemici, oggi che la Luna in Sagittario vi bersaglia con le sue frecciatine fastidiose. Restate lucidi. Chiedetevi cosa servirebbe davvero per trasformare in positivo la vostra vita, partendo già da domani.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie al sestile della Luna in Sagittario, qualunque sia il problema, potete riparare con il pragmatismo e la buona volontà. Un invito intrigante. Subire una critica al lavoro non è certo una sconfitta definitiva: potete migliorare iniziando da qui.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per raggiungere svolte importanti nella carriera, serve avere il coraggio di puntare in alto e di non accontentarsi. Solo chi osa può ottenere qualcosa. Di fronte a un ostacolo, usate un mix di fiducia e abilità pratica. Vedrete che tutto si risolverà da sé.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nonostante la Luna che si accomoda nel vostro cielo, è consigliabile prudenza nello stipulare patti, nel fondare società, nell’affidare risparmi. Il desiderio di quiete potrebbe essere un segnale che siete al limite: regalatevi un sonno ristoratore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Certificate il bilancio con una revisione attenta e una condivisione in famiglia: se i conti tornano, sarà possibile concedervi un piccolo regalo. Prendetevi una pausa, quando capite che può bastare: arrivare all’esasperazione non serve a nessuno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Finalmente un po’ di novità stimolanti nell’ambiente professionale: se dovessero arrivare nuovi colleghi, delimitate i compiti e fatevi rispettare da subito. L’esercizio fisico non vale nulla, se non accompagnato dalla costanza. All’organismo serve regolarità.

Pesci. 20/2 – 20/3

La giornata potrebbe essere migliore: la Luna in Sagittario è foriera di malumori improvvisi, di telefonate fastidiose e di scadenze incombenti. Vi sentite giù di tono e privi del vostro solito fascino: serve un ricostituente, magari un buon amico.