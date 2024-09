Vergine, l’ottimismo è vitamina per le vostre meningi: l'oroscopo di oggi, giovedì 5 settembre

Inondazione di pensieri e di preoccupazioni, nel cuore e persino nell’intimità, per colpa della Luna e di Venere in quadratura. Avete bisogno di una voce amica. Si prospetta una frattura nella coppia, se non ponete subito rimedio e non fate voi la prima mossa.

Sarà possibile trasformare le critiche in complimenti, se saprete tenere i toni bassi e, con il dovuto rispetto, argomentare le vostre posizioni. La Luna e Venere all’opposizione suggeriscono di concentrarvi sulla carriera e di non stuzzicare il partner.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Bilancia saprà afferrare il timone e guidarvi verso l’obiettivo, ma il vento che soffia forte nelle vele è solamente merito vostro. Basta una piccola intuizione per sistemare una questione delicata sul lavoro: poca spesa, massima resa.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’ottimismo è vitamina per le vostre meningi: circondati da persone che vi amano, potete sfoderare i migliori propositi per poi realizzarli con gioia. I soldi spesi per il benessere sono sempre sensati: vi piace coccolarvi, essere in forma, ed è giusto così.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Appena entrata nel vostro cielo, la Luna forma un importante aspetto armonico con Venere, stimolando le emozioni e un pizzico di passione. Potrete togliervi qualche soddisfazione, dando prova della vostra razionalità e della vostra coerenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Controllate l’impulso, soprattutto nelle relazioni: chi si ama litiga e può lasciarsi sfuggire una parola storta, ma non deve essere affatto la regola. Momento di riflessione, specialmente sulle finanze: serve un piano realistico, senza voli pindarici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’umore è in ascesa, grazie al doppio sestile della Luna e di Venere, che alimenta la fiducia in voi stessi e la sensazione di interessare a qualcuno. Avete voglia di fare, non state con le mani in mano: via i dubbi e le insicurezze, mettetevi in gioco!

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna e Venere vi espongono a correnti che scompigliano... capelli e sicurezze: state aspettando che il partner vi lanci un segnale, ma è un’attesa vana. Fate chiarezza ragionando con la testa, invece che di pancia: il braccio di ferro non serve a nessuno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Complice l’alleanza Luna-Venere, questo giovedì è tutto incentrato sull’amore. Vi serve un momento leggero, in mezzo a tante difficoltà. Ottime opportunità nella professione, dove saprete sfruttare il vostro charme e farvi notare da chi conta.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il lavoro occupa tutta la vostra agenda odierna, specialmente se in gioco ci sono progetti da perfezionare o da concludere. Stringete i denti! Grande impegno non significa risultati immediati, ma la certezza che non avrete nulla da rimproverarvi.