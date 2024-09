Scorpione, una situazione sentimentale non vi soddisfa più: l'oroscopo di domani, martedì 3 settembre

Fra la quadratura lunare a Giove e Marte ostile a Nettuno, non avete nulla da festeggiare: meglio puntare al risultato minimo e attendere... cieli migliori. Fare un gesto gentile, come rendere un servizio a un vecchio amico, è un vero toccasana per l’umore

Leone. 23/7 – 23/8

Sarebbe bello potervi rilassare in riva al mare, ma gli impegni premono e il telefono che squilla vi richiama all’ordine. Diffondete buone energie. Se riuscirete a risolvere le varie grane, poi potrete trascorrere una serata piacevole e spensierata.

Vergine. 24/8 – 22/9

Alcuni aspetti forse reclamano una gestione più attenta, ma l’energia fornita dal duo Sole-Luna nel segno vi trasforma in dei fiumi in piena. Giornata ideale per stravolgere la casa, rovistare negli armadi, rinnovare il look, gettare il superfluo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il senso pratico incide sull’efficienza: se manca il primo, anche temporaneamente, rischiate di passare ore e ore senza concludere nulla di buono. Costretti a rimanere concentrati sul lavoro, non potrete dedicare al partner il tempo che meriterebbe.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Tirarvi fuori da una situazione sentimentale che non vi soddisfa più richiede molta intraprendenza, ma solo così potrete andare incontro al nuovo. A volte è normale aver bisogno di normalità e rassicurazioni: questo non fa di voi dei deboli, tutt’altro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se avete la coscienza a posto, poco contano le lamentele dei colleghi invidiosi o frustrati. Staccate la spina e dedicatevi a chi vi vuole bene. Le circostanze potrebbero portarvi a gettare la maschera e confessare: le bugie hanno sempre vita breve.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Rinvigoriti dalla Luna in Vergine, oggi tutto vi va stretto, ma in senso positivo: avete così tante energie da spendere che non vi basterà il tempo. Chi vi è al fianco sa essere comprensivo e capirvi come nessun altro, se gli aprite il vostro cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

È un martedì che trascorrerà più velocemente di tanti altri, presi come siete dalla routine che non lascia spazio a pensieri di ogni sorta. Sarebbe preferibile evitare l’isolamento e condividere le vostre perplessità con chi vi sta vicino.

Pesci. 20/2 – 20/3

Quando vi si dovesse offrire l’opportunità di chiarire una questione spinosa, bisognerebbe coglierla, invece di sventolare la bandiera dell’orgoglio. Avreste la possibilità di affrontare faccende complicate, se metteste da parte fretta e superficialità.